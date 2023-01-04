إحباط تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين في الرياض والشرقية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأفادت أنها قبضت على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.