اخبار السعوديه

صور سوق الصواريخ .. تراكم نفايات ومستنقعات بعد الأمطار

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معتمرو الخارج أكثر من الداخل بمليون

كشفت وزارة الحج والعمرة عن تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، وأشارت في تقريرٍ لها إلى أن سياسات...

caecbbeb2e.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
7f9d617962.jpg11 جمادى الآخرة 1444 هـ

استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والطائف والقصيم بسبب الحالة المطرية

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

نصف مليون مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية عبر ناجز

كشفت وزارة العدل، عن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا عبر ناجز Najiz.sa، خلال العام الماضي 2022، حيث بلغ...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

إحباط تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين في الرياض والشرقية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة في تجاويف شاحنة،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

6 مناطق تقل فيها فرص الأمطار و6 تزيد فيها الأمطار

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فرص هطول الأمطار ستقل حتى صباح غد الخميس، مع استمرار تأثير الرياح النشطة على تبوك، الجوف، الحدود...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

الضباب يحتضن الرياض 

استيقظ سكان العاصمة الرياض اليوم الأربعاء بأجواء مناخية، تنافس الأجواء الأوروبية حيث احتضن الضباب الرياض مع زخات خفيفة من المطر...

icon-byline.pngالرياض فيصل درويش
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

مواقع بديلة للباعة الجائلين

شرعت العديد من أمانات المناطق في تهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لممارسة نشاط البيع الجائل وفق...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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