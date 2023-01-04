صور سوق الصواريخ .. تراكم نفايات ومستنقعات بعد الأمطار

معتمرو الخارج أكثر من الداخل بمليون كشفت وزارة الحج والعمرة عن تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، وأشارت في تقريرٍ لها إلى أن سياسات... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والطائف والقصيم بسبب الحالة المطرية علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ نصف مليون مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية عبر ناجز كشفت وزارة العدل، عن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا عبر ناجز Najiz.sa، خلال العام الماضي 2022، حيث بلغ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ إحباط تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين في الرياض والشرقية أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة في تجاويف شاحنة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 6 مناطق تقل فيها فرص الأمطار و6 تزيد فيها الأمطار أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فرص هطول الأمطار ستقل حتى صباح غد الخميس، مع استمرار تأثير الرياح النشطة على تبوك، الجوف، الحدود... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الضباب يحتضن الرياض استيقظ سكان العاصمة الرياض اليوم الأربعاء بأجواء مناخية، تنافس الأجواء الأوروبية حيث احتضن الضباب الرياض مع زخات خفيفة من المطر... الرياض فيصل درويش الرياض فيصل درويش 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ مواقع بديلة للباعة الجائلين شرعت العديد من أمانات المناطق في تهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لممارسة نشاط البيع الجائل وفق... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ

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