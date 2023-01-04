السعودية اليوم / تعليم جازان يستضيف ورشة تدريبية عن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات



جيزان 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استضافت الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان اليوم، ورشة تدريبية لتحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي تنفذها الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وتستمر لمدة يومين.

وأوضح مدير تعليم المنطقة ملهي بن حسن عقدي خلال اللقاء، أن تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية يسهم في سد جوانب النقص، وتوجيه عملية التدريب توجيهاً صحيحاً وتقديم حزمة من البرامج التدريبية النوعية الملبية لاحتياجاتهم الفعلية بناء على نتائج اختبارات الرخصة المهنية بما يساعد في التركيز على تحسين الأداء والوصول إلى الهدف الأساسي من التدريب، والإسهام في رفع المهارات وتنمية الخبرات.

وتهدف الوشة التدريبية إلى رفع جـودة أدائهم وتحسـين قدراتهـم ومهاراتهـم، والتأكـد مــن امتلاكهــم الكفايـة المطلوبـة لممارسة مهنة التعليم، وأداء هـذه الأمانة على الوجه المطلوب، وذلـك سـعيا لضمان جــودة التعليــم المقدم للطلاب والطالبات وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلمين ورفـع تأهيلهـم، ومتابعـة مسـتوى تقدمهـم، وتقديـم الدعـم والتدريـب اللازم لهــم، وضبط مسارات تقدمهم المهني.

وتستهدف الورشة، مشرفي ومشرفات التدريب بإدارات تعليم جازان وصبيا ونجران وشرورة، وذلك بحضور مديري تعليم الإدارات المشاركة، ومدير إدارة الاحتياج بالإدارة العام للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم فاطمة المزيني، ومسؤولي هيئة تقويم التعليم والتدريب.

// انتهى //

16:55ت م

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