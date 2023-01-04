السعودية اليوم / زلزال يضرب شرق باكستان بقوة 4.1 درجات



إسلام آباد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشرقية من باكستان .

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل، أنه تم رصد الزلزال على عمق 5 كيلومترات وكان مركزه على بُعد 34 كيلومتراً من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الشرقي، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

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16:43ت م

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