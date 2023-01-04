

سكاكا 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها مليون متر مكعب من الأنقاض كما أنهت إصلاح 925 ألف متر طولي من الأرصفة المتهالكة في شوارع وطرقات وأحياء المنطقة، وذلك خلال العام 2022م.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن نسبة الإنجاز في حملة القضاء على مظاهر التشوه البصري بالمنطقة خلال العام المنصرم بلغت 96%، وتم رفع 467 سيارة تالفة من الشوارع وإزالة أكثر من 70 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة ومعالجة 5317 حاوية نفايات وإزالة 782 لوحة دعائية مخالفة من شوارع المنطقة وصيانة أكثر من 10 آلاف عمود إنارة و217 ألف متر مربع من حفر الشوارع.

وأكدت الأمانة أن حملات محاربة التشوه البصري ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، لتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في المدن والمحافظات وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

// انتهى //

16:28ت م

0172





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها ترفع مليون متر مكعب من الأنقاض والمخلفات من الشوارع والأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.