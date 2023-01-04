السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 04 يناير,2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "

// انتهى //

16:24ت م

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مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 04 يناير,2023 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الخميس.وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //16:24ت م0167

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