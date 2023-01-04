السعودية اليوم / المنقية "صفر الجزيرة " تتصدر شوط شلفا ولي العهد لون الصفر بمهرجان الإبل



الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تصدرت المنقية " صفر الجزيرة " للكويتي بدر حمدان المطيري شوط شلفا ولي العهد لون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط, إذ جاء بالمركز الثاني المواطن مشعل عائض المطيري بالمنقية " مغربلات "، ونال المواطن محمد حسن الشهراني المركز الثالث بالمنقية " ملكات الشلف " ، وحل بالمركز الرابع المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية "الناهيات "، ونال المركز الخامس المواطن عبيد شامان المطيري.

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16:17ت م

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