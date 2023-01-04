السعودية اليوم / أكثر من 12 ألف مطية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن



الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق " بالصياهد، مشاركة 12.311 مطية في سباقات الهجن زجت بها 9 دول عربية وأجنبية.

وتصدرت المملكة العربية

وشهدت أشواط مسابقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز دخول 4571 مطية في أشواط الحقائق و 3490 مطية في أشواط اللقايا، فيما شارك في أشواط الجذاع 2054 مطية ، وفي أشواط الثنايا 1101 مطية ، أما أشواط الحيل فقد شهدت دخول 553 مطية ، مقابل 542 مطية في أشواط الرموز.

// انتهى //

16:17ت م

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الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق " بالصياهد، مشاركة 12.311 مطية في سباقات الهجن زجت بها 9 دول عربية وأجنبية.وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المشاركة بـ " 1454" مطية تليها دولة قطر بـ " 345" مطية وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ "200" مطية وحلت عمان في المرتبة الرابعة بـ " 56" مطية تليها الكويت بـ " 55" مطية وفي المرتبة السادسة جاءت البحرين بالمشاركة بـ 3 مطايا فيما شاركت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسودان وسويسرا بمطية واحدة لكل دولة .وشهدت أشواط مسابقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز دخول 4571 مطية في أشواط الحقائق و 3490 مطية في أشواط اللقايا، فيما شارك في أشواط الجذاع 2054 مطية ، وفي أشواط الثنايا 1101 مطية ، أما أشواط الحيل فقد شهدت دخول 553 مطية ، مقابل 542 مطية في أشواط الرموز.// انتهى //16:17ت م0164

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