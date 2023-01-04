

الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

شهد، اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط الأميرة "نورة"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقامة تحت شعار "همة طويق" بالصياهد الجنوبية.

وبلغ عدد المُسَجّلات في الشوط 30 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تُستعرض الفرديات المشاركة، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان العرض، بعد غدٍ الجمعة لإعلان الفائزات.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن حثلين قد اعتمد تسمية الشوط النسائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة إلى شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وهدفت المشاركة النسائية في المهرجان إلى نشر مفهوم مشاركة المرأة

// انتهى //

16:15ت م

0160



الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسشهد، اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط الأميرة "نورة"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقامة تحت شعار "همة طويق" بالصياهد الجنوبية.وبلغ عدد المُسَجّلات في الشوط 30 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تُستعرض الفرديات المشاركة، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان العرض، بعد غدٍ الجمعة لإعلان الفائزات.وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن حثلين قد اعتمد تسمية الشوط النسائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة إلى شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.وهدفت المشاركة النسائية في المهرجان إلى نشر مفهوم مشاركة المرأة السعودية بالزي الشعبي، كذلك توفر تحديات ومنافسات قوية بين المشارِكات، وتمكين المرأة من المشاركة في المنقيات سواء كان سيف الملك، أو بيرق المؤسس، أو كأس النادي، أو نخبة النخبة.// انتهى //16:15ت م0160

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 30 سيدة يتنافسن في شوط الأميرة "نورة" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.