السعودية اليوم / نجاح عملية تثبيت كسر مفصلي في ركبة شاب عشريني بمسامير ذاتية وحلقات معدنية بالأسياح



بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تمكّن مستشفى الأسياح العام من إصلاح وتثبيت كسر مفصلي في ركبة شاب عشريني تعرّض للسقوط من مرتفع.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً حضر إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأسياح العام بعد تعرضه للسقوط من أعلى، وكان يشكو من آلام شديدة في منطقة مفصل الركبة، وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي الأولي وعمل الأشعة اللازمة بنوعيها العادية والمقطعية تبين وجود كسر مفصلي بالركبة من الدرجة الثانية مع تورم شديد بالأنسجة.

وبين أن الفريق المعالج للحالة قام بتحضير المريض للعمليات وإجراء فتح جراحي محدود تم من خلاله إصلاح الكسر المفصلي وتثبيته بمسامير ذاتية وحلقات معدنية، لتبدأ بعدها مرحلة متابعة صحة المريض عن طريق العيادة المختصة بالمستشفى حتى تحسنت حالته وخرج وهو بصحة جيدة.

يذكر أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بالمستشفى خلال 11 شهراً من العام الماضي 2022م بلغ أكثر من 23 ألف مستفيد، منهم 4590 مراجعاً لعيادة المفاصل و1449 مريضاً في عيادة جراحة العظام.

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16:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.