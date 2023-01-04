السعودية اليوم / أمطار على محافظة جدة



جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 04 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم، أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة جدة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية لهذا اليوم على معظم أحياء ومراكز المحافظة.

فيما حذّر الدفاع المدني من مغبة التعرض لمجاري السيول والأودية أو عبورها وعدم المجازفة بتجاوزها، واتباع الطرق الرئيسة من أجل سلامة الجميع.

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16:05ت م

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