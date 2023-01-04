السعودية اليوم / إقامة ملتقى التوظيف التقني الافتراضي "طموح 2023" بينبع



ينبع 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

أقيم بمحافظة ينبع اليوم, ملتقى التوظيف التقني الافتراضي "طموح 2023" , الذي نظمته كلية ينبع للتقنية التطبيقية , بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي.

وأوضح عميد كلية ينبع للتقنية التطبيقية المهندس ثامر الحازمي أن الملتقى الذي يتخلله ورش عمل ويقدمه عدد من المختصين، يُسهم في توفير أكثر من 270 وظيفة متنوعة من خلال 12 جهة مشاركة في الملتقى، داعيًا المتقدمين التسجيل عبر الرابط https://tamouh.vfairs.com.

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16:01ت م

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