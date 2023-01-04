شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رونالدو.. النصر السعودي يرصد التعاقد مع النجم الفرنسي كانتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن النصر السعودي مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي أنجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي فى نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع البلوز فى الصيف المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع إلى اي فريق فى شهر يناير الجاري.

وأفادت العديد من التقارير أن النصر بدأ الحديث مع اللاعب بالفعل، من أجل التوقيع مع اللاعب فى صفقة إنتقال حر، مع إغرائه بمقابل مادي كبير حال موافقته الإنضمام إلى الدوري السعودي فى الفترة المقبلة، الشئ الذي قد يدفع اللاعب للموافقة أمام إغراءات مسئولي العالمي.



النصر يراهن على رونالدو لضم كانتي

وأشارت بعض المصادر أن النصر يراهن فى صفقة كانتي الحالية إلى التعاقد مع رونالدو، لا سيما أن الفريق النصراوي يعتقد أن الكثير من نجوم كرة القدم الأوروبية قد يكون لهم الرغبة فى الإنضمام للفريق السعودي بعد أن تم التعاقد مع النجم البرتغالي فى الإنتقالات الحالية.



كانتي يعلق عرض النصر السعودي

وفى سياق متصل، أضافت بعض المصادر القريبة من كانتي أن اللاعب علق عرض النصر السعودي فى الفترة الحالية بشكل مؤقت، حيث يفضل اللاعب دراسة جميع العروض الحالية بشكل متأني قبل اتخاذ قراره النهائي حول إنتقاله للفريق السعودي من عدمه.