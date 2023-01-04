شكرا لقرائتكم المعتمرون يتضرعون إلى لله تحت زخات المطر في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة مكة المكرمة، منذ قليل، هطول أمطار الخير، لاسيما على المسجد الحرام، والتي زادته جمالاً وبهاء، وسط دعوات المعتمرين والزوار أن يتقبل الله منهم.

دعوات المعتمرين

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، هطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام، حيث وقف المعتمرون والزوار تحت زخات المطر يتضرعون لله ويطلبون الرحمة والمغفرة.

انخفاض الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، بأن تقل فرص هطول الأمطار مع استمرار تأثير الرياح النشطة على عدد من مناطق المملكة اعتبارًا من الليلة وحتى صباح غد الخميس.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذه المناطق تتضمن تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة السواحل منها.

وأشار إلى استمرار فرص هطول الأمطار يومي الخميس والجمعة على مناطق القصيم، الشرقية، الرياض تشمل العاصمة وعلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة (تشمل سواحلها الجنوبية) والباحة وعسير.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).