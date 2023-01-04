شكرا لقرائتكم لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 مواطنين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.