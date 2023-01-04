السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن توقع اتفاقية لتأهيل طلبة الصيدلة لسوق العمل



الدمام 11 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 04 يناير 2023م واس

وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية الصيدلة الإكلينيكية اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة الدواء للخدمات الطبية، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير سبل التعليم والتدريب والتوظيف وتبادل الخبرات وتهيئة طلبة كلية الصيدلة الإكلينيكية لمواكبة احتياج سوق العمل قبل التخرج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفتح آفاق التعاون البحثي في مجال صيدليات المجتمع.

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15:53ت م

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