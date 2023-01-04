السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مدير البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، المدير العام للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في جمهورية الصومال الاتحادية الدكتور محمد بمبه محمد بوبه.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في الصومال بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

وثمّن محمد بمبه المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في الصومال، مشيدًا بالدور الإنساني المهم الذي يضطلع به المركز لنجدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.

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15:42ت م

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