السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المستهدفة في لحج ومأرب وعدن



عدن 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام المستهدفة في مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الذي ينفذه المركز في ثلاث محافظات هي عدن ولحج ومأرب.

واستهدف المشروع في محافظة عدن 153 يتيما بكفالة تعليمية ومعيشية بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدروات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير المستلزمات والإمكانيات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم.

وأشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح محمود إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، مشيدا بأهمية هذا المشروع الذي يعمل على توفير سبل العيش لأسر الأيتام.

وتم تسليم الحقائب المهنية لصيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية، ومستلزمات صناعة البخور والحلويات والمعجنات، ومستلزمات الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة الإكسسوارات.

يذكر أن مشروع كفالة الأيتام الممول من المركز استهدف 536 يتيماً، و166 أسرة معيلة للأيتام في ثلاث محافظات يمنية ، عدن ولحج ومأرب ، في إطار دعم المركز لتعزيز قدرات الشباب والشابات لاسيما الأشد احتياجا.

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15:41ت م

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