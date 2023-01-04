السعودية اليوم / "إكسبو الحج 2023" يبحث تطوير البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة



جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تنطلق فعاليات وأعمال مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري، بمحافظة جدة "سويردوم" تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات.

ويناقش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، في نسخته لهذا العام الجاري 2023، فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر لأداء مناسكهم بطمأنينة، مما يثري تجربتهم الدينية والتاريخية، تحقيقًا لمستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".

ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود المملكة العربية

وحددت وزارة الحج والعمرة، ضمن أعمال المؤتمر جلسة بعنوان "البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة"، تسليط الضوء على أبرز المشاريع التي تقدمها وزارة الطاقة، والتعريف بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، وجاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة بما يضمن جودة تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات، إضافة إلى الجهود المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تسليط الضوء على جودة الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة.

ويُشارك في إثراء الحوار في الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني، مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني، ووكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس بسام بن عبدالله البسام، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، ووكيل مساعد وزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق الدكتور المهندس إبراهيم بن سعود الطريري، ويدير الجلسة المدير التنفيذي للمشاريع في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علي بن مجحود آل دياب.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سُبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

يذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيله أرقامًا كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، كما يستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.

// انتهى //

15:17ت م

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جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واستنطلق فعاليات وأعمال مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري، بمحافظة جدة "سويردوم" تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات.ويناقش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، في نسخته لهذا العام الجاري 2023، فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر لأداء مناسكهم بطمأنينة، مما يثري تجربتهم الدينية والتاريخية، تحقيقًا لمستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة البيئة المناسبة لهم، من أجل تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من جميع قطاعات الدولة لتطوير، وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة تحتية متكاملة كشبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.وحددت وزارة الحج والعمرة، ضمن أعمال المؤتمر جلسة بعنوان "البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة"، تسليط الضوء على أبرز المشاريع التي تقدمها وزارة الطاقة، والتعريف بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، وجاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة بما يضمن جودة تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات، إضافة إلى الجهود المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تسليط الضوء على جودة الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة.ويُشارك في إثراء الحوار في الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني، مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني، ووكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس بسام بن عبدالله البسام، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، ووكيل مساعد وزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق الدكتور المهندس إبراهيم بن سعود الطريري، ويدير الجلسة المدير التنفيذي للمشاريع في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علي بن مجحود آل دياب.ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سُبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.يذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيله أرقامًا كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، كما يستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.// انتهى //15:17ت م0133

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