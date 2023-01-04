السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن مركز نوبكو اللوجستي بالمنطقة



الباحة 11 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم, مركز نوبكو اللوجستي بالمنطقة, وذلك بالمدينة الصناعية بمحافظة العقيق.

وفور وصول سموه تجول بالمركز مستمعاً لشرح من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الأستاذ فهد محمد الشبل.

وخلال الحفل المعد لهذه المناسبة ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة فهد محمد الشبل كلمة أوضح فيها أن مركز نوبكو اللوجستي بالباحة يمثل البداية لمبادرة إنشاء عدد 8 مراكز لوجستية, حيث أقيم هذا المركز على مساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع, بطاقة إستيعابية تصل إلى 12 ألف طبلية قابلة للتوسع لتصل إلى مايقارب 18 ألف طبلية يعمل على تشغيلها أكثر من 130 فرداً لجميع الخدمات المشغلة للمركز.

وأكد أن هذا المركز خدماته لمنطقة الباحة ومحافظة بيشة, بواقع 10 مستشفيات و93 مركز صحي بمنطقة الباحة وعدد 8 مستشفيات و 37 مركز صحي بمحافظة بيشة.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الباحة المركز عبر الشاشة الإلكترونية, فيما شاهد سموه والحضور عرض مرئي عن المشروع.

وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية, فيما التقطت الصور الجماعية بهذه المناسبة .

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15:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.