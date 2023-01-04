السعودية اليوم / رئيس "ديوان المحاسبة" يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين ورئيس هيئة المراجعين والمحاسبين



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين أسماء الرسموقي، والرئيس التنفيذي للهيئة

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل للارتقاء بمهنتي المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

// انتهى //

14:56ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسالتقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين أسماء الرسموقي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، وذلك في المقر الرئيس للديوان بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل للارتقاء بمهنتي المحاسبة والمراجعة بالمملكة.// انتهى //14:56ت م0128

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