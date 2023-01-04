السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص



جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وسيكون الدوام الدراسي غداً -عن بُعد- عبر "

// انتهى //

14:55ت م

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جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسعلقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.وسيكون الدوام الدراسي غداً -عن بُعد- عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //14:55ت م0127

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