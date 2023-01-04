

المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة, ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

واطلع أبزر المشروعات التي ينفّذها فرع الوزارة , مستمعاً إلى شرح حول أبرز الخدمات المقدمة للمصلين في الجوامع والمساجد , وشاهد عرضا مرئيا عن أهم منجزات الفرع , بحضور مدير الفرع الشيخ الدكتور وجب العتيبي, ومنسوبي فرع الوزارة, ومديري إدارات المساجد في الفرع والمحافظات التابعة.

كما اطلع معاليه على أعمال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, بحضور أمين المجمع خالد النفيسي , وشاهد أبرز الإنجازات التي تمت في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

// انتهى //

14:52ت م

0124





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يزور فرع الوزارة ومجمع طباعة المصحف بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.