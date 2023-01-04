السعودية اليوم / "جامعة شقراء" تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تشارك جامعة شقراء، في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي تنظمه الهيئة

وتتمثل مشاركة الجامعة في جناح للتعريف ببرنامج المحاسبة في الجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكذلك استعراض وصف البرنامج الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال المحاسبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والإسهام في دعم الجهود المبذولة في تطوير هذه المهنة، كما يستعرض جناح الجامعة سبل تشجيع البحث العلمي للإسهام في إثراء المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المحاسبية اللازمة لمنظمات الأعمال بالسوق السعودي.

// انتهى //

14:45ت م

0120



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واستشارك جامعة شقراء، في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة 3 - 5 يناير الجاري، برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية تشمل عددًا الوزارات والهيئات والجامعات السعودية والمعاهد الدولية، وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم المحاسبي محليًا ودوليًا.وتتمثل مشاركة الجامعة في جناح للتعريف ببرنامج المحاسبة في الجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وكذلك استعراض وصف البرنامج الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال المحاسبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والإسهام في دعم الجهود المبذولة في تطوير هذه المهنة، كما يستعرض جناح الجامعة سبل تشجيع البحث العلمي للإسهام في إثراء المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المحاسبية اللازمة لمنظمات الأعمال بالسوق السعودي.// انتهى //14:45ت م0120

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