السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي بأربع جلسات حوارية



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

بدأت أعمال وجلسات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي تنظمه الهيئة

وتأتي جلسات اليوم الأول متضمنة أربع جلسات حوارية بمشاركة 16 متحدثًا من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، لعرض ومناقشة عدد من المحاور المختلفة في مجال دور الهيئات في تعزيز مخرجات التعليم المحاسبي، واستعراض الرؤية المستقبلية لسوق مهنة المحاسبة، والاطلاع على تطورات التعليم المحاسبي وفق التغيرات في بيئات العمل، وطرح طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع المحاسبة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل التي تتناول تفاصيل مختلفة من تلك المحاور.

كما تضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من المختصين في عدة مجالات تهدف إلى تطوير المهارات وترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص, إضافة إلى مسرح تفاعلي يقدم من خلاله مجموعة من اللقاءات والحوارات المهنية، كما اشتمل على معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

يذكر أن المؤتمر يعد حلقة وصل بيـن المهتمين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والمختصين في المحاسبة، لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة.

// انتهى //

14:39ت م

0119



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسبدأت أعمال وجلسات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصيبي، الذي يناقش من خلال جلساته على مدار اليوم عدداً من أوراق العمل لعددٍ من المختصين والباحثين والمهتمين والخبراء في مهنة المحاسبة.وتأتي جلسات اليوم الأول متضمنة أربع جلسات حوارية بمشاركة 16 متحدثًا من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، لعرض ومناقشة عدد من المحاور المختلفة في مجال دور الهيئات في تعزيز مخرجات التعليم المحاسبي، واستعراض الرؤية المستقبلية لسوق مهنة المحاسبة، والاطلاع على تطورات التعليم المحاسبي وفق التغيرات في بيئات العمل، وطرح طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع المحاسبة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل التي تتناول تفاصيل مختلفة من تلك المحاور.كما تضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من المختصين في عدة مجالات تهدف إلى تطوير المهارات وترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص, إضافة إلى مسرح تفاعلي يقدم من خلاله مجموعة من اللقاءات والحوارات المهنية، كما اشتمل على معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.يذكر أن المؤتمر يعد حلقة وصل بيـن المهتمين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والمختصين في المحاسبة، لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة.// انتهى //14:39ت م0119

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.