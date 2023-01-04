السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلع على خطة إمارة المنطقة لمسار التحوّل التقني للعام الجديد



بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، اجتماعاً للاطلاع على مسار خطة التحوّل التقني في الإمارة للعام الجديد، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير تقنية المعلومات بإمارة القصيم صالح الرسي.

وأوضح سموه أن التحوّل التقني الذي تشهده إمارة المنطقة، تأكيداً على ريادتها وتميزها لما حققته من مكتسبات ومنجزات في هذا المجال كان هدفه الأساسي خدمة المواطن, مبيناً أن الإمارة كان لها جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل تعاملات المواطنين والمقيمين من خلال منصات الإمارة التي حصلت على العديد من الاستحقاقات من جوائز محلية ودولية في المجال التقني، بمتابعة من وكيل إمارة القصيم، ووجود فريق متميز بإدارة تقنية المعلومات بالإمارة، متطلعاً إلى المضي قدماً على هذا النهج المتميز لمواصلة خطة التحوّل التقني بإمارة المنطقة.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة، التي سيكون لها أثراً كبيراً في تعزيز البرامج وتطويرها بما يحقق التطلعات المأمولة للوصول إلى مستهدفات خطة التحول التقني.

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