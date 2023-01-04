السعودية اليوم / محافظ القطيف يفتتح معرض العود والعطور



القطيف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

افتتح محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف، أمس، معرض العود والعطور، في نسخته العاشرة، بمشاركة 42 شركة ومؤسسة متخصصة في مجال العود والعطور من المملكة ودول

ويتضمن المعرض أكثر من 40 ركنًا يضم علامات تجارية رائدة ومنتجات محلية وخليجية وعالمية في مجال العطور والعود والبخور.

وأكد الخريف أهمية المعرض على المستوى الخليجي؛ لما يضم جهات رائدة في مجال العطور والأطياب، يمثل لها المعرض فرصة تجارية مهمة، وكذلك بالنسبة للمهتمين والمستثمرين في هذا المجال.

// انتهى //

14:36ت م

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القطيف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسافتتح محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف، أمس، معرض العود والعطور، في نسخته العاشرة، بمشاركة 42 شركة ومؤسسة متخصصة في مجال العود والعطور من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، ويستمر ستة أيام، وذلك في مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بمدينة سيهات في محافظة القطيف.ويتضمن المعرض أكثر من 40 ركنًا يضم علامات تجارية رائدة ومنتجات محلية وخليجية وعالمية في مجال العطور والعود والبخور.وأكد الخريف أهمية المعرض على المستوى الخليجي؛ لما يضم جهات رائدة في مجال العطور والأطياب، يمثل لها المعرض فرصة تجارية مهمة، وكذلك بالنسبة للمهتمين والمستثمرين في هذا المجال.// انتهى //14:36ت م0117

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