شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تضرب علاقة رونالدو مع وكيل أعماله بعد انتقاله إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود خلافات حادة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وخورخي مينديز وكيل أعماله، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"، أن مينديز لم يشارك في صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، وكان ذلك نتاجا لعدد من الصدامات بين الوكيل الشهير واللاعب.

وتابع: "الخلاف بدأ في الصيف الماضي عندما أراد رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وطلب اللاعب من وكيله أن يجلب له عرضا من ناد يلعب في دوري الأبطال، ويمنحه راتبا يبلغ 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الأجر".

وأضاف: "فشل مينديز في تقديم عرض ملموس لرونالدو، بل وأقنعه بالبقاء في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، ومع التوتر بين كريستيانو ومانشستر يونايتد، لجأ النادي الإنجليزي لشكوى اللاعب البرتغالي إلى وكيله خورخي مينديز".

واستطرد: "كان لدى مينديز قناعة بأن بطولة كأس العالم ستكون نقطة تحول في مسيرة رونالدو وستجلب له العديد من العروض الجديدة، لكن على العكس انقلب الأمر ضد النجم البرتغالي".

وأردف: "ريكاردو ريجوف من بات يتصدر المشهد بجانب رونالدو قبل كأس العالم بعدة أسابيع، كما أنه من أقنع كريستيانو بعمل المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع بيرس مورجان، على عكس رغبة خورخي مينديز، حيث تصدر المفاوضات مع مانشستر يونايتد بشأن فسخ عقد رونالدو، ولعب دورا رئيسيا في نقل صاروخ ماديرا إلى نادي النصر السعودي".

واختتم: "لا يرتبط رونالدو حاليا بعمل مع مينديز إلا في الجزئية الخاصة بحقوق الصور، التابعة لشركة "Polaris" الخاصة بوكيل اللاعبين الشهير".