شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إنتقال ميسي إلى الهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض ضخم من جانب إدارة نادي الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه بالفترة القادمة.

ميسي على أعتاب الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عبر صحيفة "ليكيب"، على ليونيل ميسي قد توصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان؛ لتجديد عقده، موسم إضافي حتى 2024.

وأوضحت التقارير أن العقد الجديد الذي سيربط ميسي بالبقاء مع باريس سان جيرمان، سيشمل على بند، يتيح التمديد لموسم إضافي، حتى صيف عام 2025.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، على أن قرار ميسي، قد يكون هو الانضمام إلى صفوف نادي الهلال، في صيف 2024 أو 2025، بعد انتهاء رحلته في أوروبا، مع باريس سان جيرمان.

النصر السعودي يضم رونالدو

وكان مسئولو نادي النصر السعودي، قد أعلنوا عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.