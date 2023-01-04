شكرا لقرائتكم متحدث الدفاع المدني يحذر من تجاوز الأودية: سنحيل المخالفين للجهات المختصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني من المغامرة من تجاوز الأودية أثناء جريانها، مؤكدًا أنه سيتم رصد المخالفين وإحالتهم لجهة الاختصاص.

جاء ذلك بالتزامن مع ما تشهده المملكة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في معظم المناطق.

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الحذر والحيطة

وأكد الحمادي ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام.

كما حذر من المجازفة وتعريض النفس والآخرين للخطر، مؤكدًا أنه سيتم رصد المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المجازفة بعبور الأودية