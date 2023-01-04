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متحدث الدفاع المدني يحذر من تجاوز الأودية: سنحيل المخالفين للجهات المختصة

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الرياض - محمد الوسيري - حذر العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني من المغامرة من تجاوز الأودية أثناء جريانها، مؤكدًا أنه سيتم رصد المخالفين وإحالتهم لجهة الاختصاص.

جاء ذلك بالتزامن مع ما تشهده المملكة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في معظم المناطق.

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الحذر والحيطة

وأكد الحمادي ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام.

كما حذر من المجازفة وتعريض النفس والآخرين للخطر، مؤكدًا أنه سيتم رصد المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المجازفة بعبور الأودية

يذكر أن الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، نبهتا في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

ويعاقب كل من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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