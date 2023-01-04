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تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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يذكر أنه تم تعليق الدارسة في مدارس تعليم جدة منذ يوم الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية مع استمرار التوقعات بمزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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