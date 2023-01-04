شكرا لقرائتكم توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن تقل فرص هطول الأمطار مع استمرار تأثير الرياح النشطة على عدد من مناطق المملكة اعتبارًا من الليلة وحتى صباح غد الخميس.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذه المناطق تتضمن تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة السواحل منها.

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وأشار إلى استمرار فرص هطول الأمطار يومي الخميس والجمعة على مناطق القصيم، الشرقية، الرياض تشمل العاصمة وعلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة (تشمل سواحلها الجنوبية) والباحة وعسير.

تحذير المنطقة الشرقية

وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في المنطقة الشرقية، وسط توقعات باحتمال عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة الجوية (الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العلا)، على أن تستمر حتى الساعة الـ 2 غدًا الخميس.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).