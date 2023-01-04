شكرا لقرائتكم إنقاذ مواطن احتُجز داخل مركبته بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن احتجز داخل مركبته.

بصحة جيدة

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر” أن الدفاع المدني بالمدينة باشر بلاغ احتجاز شخص داخل مركبته، حيث تم إنقاذه وهو بحالة صحية جيدة.

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ونشر الدفاع المدني صورة أثناء عملية الإنقاذ.

تحذيرات

من جهة أخرى، دعا الدفاع المدني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية وذلك حفاظًا على سلامتهم.