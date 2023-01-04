الضباب يحتضن الرياض استيقظ سكان العاصمة الرياض اليوم الأربعاء بأجواء مناخية، تنافس الأجواء الأوروبية حيث احتضن الضباب الرياض مع زخات خفيفة من المطر... الرياض فيصل درويش الرياض فيصل درويش 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ مواقع بديلة للباعة الجائلين شرعت العديد من أمانات المناطق في تهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لممارسة نشاط البيع الجائل وفق... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ معدلات البطالة ترتفع في حائل والباحة في الوقت الذي انخفضت البطالة في الربع الثاني للعام،2022 إلى 9.7%، سجل معدل البطالة في الربع الثالث للسعوديين ارتفاعا بنسبة 9.9%، مشكلا 0.2... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من... المدينة المنورة : علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة مطر المفضلي وأبها : دوت الخليج المدينة المنورة : علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة مطر المفضلي وأبها : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ إطلاق الحبارى بمحميتين أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من طيور الحبارى،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ ضفادع للتوازن البيئي أطلق مزارعون، ومهتمون زراعيون، عددًا من الضفادع في مزارع ببلدتي الشهارين والجبيل، في واحة الأحساء الزراعية، ويجري حاليًا توسيع... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ دورة للنحالين والنحالات بالمجاردة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الـ 11 ومهرجان العسل الكبير بالمحافظة، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مناطق تقل فيها فرص الأمطار و6 تزيد فيها الأمطار - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.