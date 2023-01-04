اخبار السعوديه

6 مناطق تقل فيها فرص الأمطار و6 تزيد فيها الأمطار - #عاجل

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الضباب يحتضن الرياض 

استيقظ سكان العاصمة الرياض اليوم الأربعاء بأجواء مناخية، تنافس الأجواء الأوروبية حيث احتضن الضباب الرياض مع زخات خفيفة من المطر...

edea710579.jpgالرياض فيصل درويش
6dcf667950.jpg11 جمادى الآخرة 1444 هـ

مواقع بديلة للباعة الجائلين

شرعت العديد من أمانات المناطق في تهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لممارسة نشاط البيع الجائل وفق...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

معدلات البطالة ترتفع في حائل والباحة

في الوقت الذي انخفضت البطالة في الربع الثاني للعام،2022 إلى 9.7%، سجل معدل البطالة في الربع الثالث للسعوديين ارتفاعا بنسبة 9.9%، مشكلا 0.2...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1444 هـ

6 وفيات بينهم 3 أطفال بأمطار المدينة والقنفذة

عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة الثلاثاء، على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره، كان قد فقد في سيول الأمطار التي هطلت أول من...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة مطر المفضلي وأبها : دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

إطلاق الحبارى بمحميتين

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من طيور الحبارى،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

ضفادع للتوازن البيئي

أطلق مزارعون، ومهتمون زراعيون، عددًا من الضفادع في مزارع ببلدتي الشهارين والجبيل، في واحة الأحساء الزراعية، ويجري حاليًا توسيع...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ
جانب من حضور المستفيدين من البرنامج

دورة للنحالين والنحالات بالمجاردة

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الـ 11 ومهرجان العسل الكبير بالمحافظة، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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