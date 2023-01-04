السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين بمحافظة العويقيلة



عرعر 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر محافظة العويقيلة اليوم, عدداً من المواطنين بالمحافظة، الذين قدموا للسلام على سموّه.

واستمع سموّه خلال الاستقبال لمقترحات الواطنين وطلباتهم وملاحظاتهم التي تحظى باهتمامه.

// انتهى //

13:59ت م

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