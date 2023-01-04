السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلّم تقرير مهرجان العقيلات للإبل ببريدة



بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة بنسخته الثانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بالقصيم اللواء المتقاعد عبدالله البدراني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سمو أمير القصيم بما تحقق لمهرجان العقيلات لمزادات الإبل، مؤكداً على أهمية المهرجان كونه يمثل إرثاً تاريخياً، وعلى أهمية المضي قدماً ليكون على مستوى عالٍ وجاذب لجميع ملاك الإبل ، وامتداداً لتراثنا الوطني في الإبل بدعم من القيادة الحكيمة –أيدها الله-.

واستمع سموه إلى شرح من أمين القصيم عن الجهود التي بذلت في مهرجان العقيلات، الذي بين أن عدد الحضور بلغ أكثر من 200 ألف زائر وإجمالي المبيعات أكثر من 93 مليون ريال ، وإجمالي عدد الإبل المشاركة أكثر من 72 ألف متن على مساحة بلغت خمسة ملايين مترٍ مربع .

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13:49ت م

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