

الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رفع محمد بن فوزان سويلم السويلم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة، معتبراً ذلك وسام وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء .

كما قدم السويلم، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبد الرحمن القاضي ولمعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، على ثقتهم ودعمهم له، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء مسؤولياته وواجباته لخدمة الوطن .

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسرفع محمد بن فوزان سويلم السويلم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة وأعرب عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة، معتبراً ذلك وسام وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء .كما قدم السويلم، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبد الرحمن القاضي ولمعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، على ثقتهم ودعمهم له، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء مسؤولياته وواجباته لخدمة الوطن .// انتهى //13:48ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السويلم يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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