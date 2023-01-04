السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء



الدمام 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم مدير مكتب فرع وزارة

وأكد سموه على أهمية دعم الحركة

من جانبه نوه الطريفي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته التي تسهم في تجويد وتطوير العمل الرياضي في المنطقة.

// انتهى //

13:44ت م

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الدمام 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء تركي الطريفي ، يرافقه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف العرادي.وأكد سموه على أهمية دعم الحركة الرياضية في المنطقة واستضافة الدورات والفعاليات الرياضية الكبرى، ودعم الرياضيين والمواهب في المنطقة لإبراز قدراتها وبطولاتها.من جانبه نوه الطريفي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته التي تسهم في تجويد وتطوير العمل الرياضي في المنطقة.// انتهى //13:44ت م0098

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