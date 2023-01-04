السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفتتح مبنى العيادات التخصصية لمرضى السكر والغدد الصماء بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم ، مبنى فهد المجول للعيادات التخصصية لمرضى السكر والغدد الصماء بمحافظة العويقيلة.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل في أرجاء المبنى والمقام على مساحة ( 1000 ) متر، ويقدم الخدمات الصحية لـ750 مريضاً, من خلال 4 عيادات متخصصة.

واستمع سموه من قبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني لشرح عن مشروع التطوير والخدمات المقدمة في مركز السكر والغدد الصماء للمرضى والمراجعين.

وبارك سموه افتتاح العيادات التخصصية لمرضى السكر والغدد الصماء، مثنيًا على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمنطقة لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي، لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة ، مشيداً بمبادرة شركة المجول وما تمثله هذه العيادات من إضافة إلى المنشآت القائمة حالياً، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها للمزيد من الإسهامات النوعية لخدمة مجتمعهم بتبنيهم لمبادرات تعزز جهود الدولة لتقديم جميع أنواع الخدمات التي تشهد طلباً متزايداً نتيجة للنمو السكاني.

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13:44ت م

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