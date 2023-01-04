السعودية اليوم / أمطار على مراكز منطقة تبوك



تبوك 11جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت نعمي، وفجر وضواحيهما، سال على إثرها وادي فجر ووادي خنصر

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:42ت م

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