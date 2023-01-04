السعودية اليوم / مدير بيئة الطائف يتفقد جاهزية السدود جرّاء الحالات المطرية



الطائف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، اليوم، السدود بالطائف للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى فاعليتها حالياً مع الحالة المطرية، وفقاً لخطط الطوارئ المتبعة.

ووقف المهندس القاضي على سديّ عكرمة و لّيه للاطلاع على منسوبي المياه التي احتضنتها تلك السدود، والتأكد ميدانيًا من كفاءة وسلامة الأداء ومستويات إدارة المياه فيها في ظل الحالات المطرية التي تشهدها محافظة الطائف.

وأوضح أن السدود بالمحافظة تخضع للإشراف والمتابعة من قبل فرق مختصة على مدار الساعة وفقاً للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه والاستفادة منها في ري المزارع وحماية المواقع السكنية، مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية لسد ليه تبلغ 10,000,000 م3، وتبلغ في سد عكرمة 500.000 م3، الذي يعد أول سد في المملكة أنشئ عام 1375هـ.

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