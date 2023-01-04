السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يستقبل القنصل السنغافوري بجدة



الطائف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مقر المحافظة اليوم، القنصل العام السنغافوري كي تشاندرا كومار.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:35ت م

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