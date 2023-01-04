السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم, قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة, وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، وعدد من الضباط والأفراد.

واطلع سموه خلال زيارته لمقر القطاع على إيجاز عملياتي لمهام حرس الحدود بالمنطقة .

وألقى سمو أمير الحدود الشمالية كلمة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وشكرهم لجميع منسوبي حرس الحدود, منوهاً بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،مشيراً إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن .

وأعرب سموه في ختام الزيارة، عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود ، وجهودهم في تغطية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه .

// انتهى //

13:28ت م

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