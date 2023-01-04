السعودية اليوم / إنقاذ 1088 مهاجراً قبالة السواحل الليبية



طرابلس 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

أفادت منظمة الهجرة الدولية، بأنه تم إنقاذ 1088 مهاجراً، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أنه تم اعتراض 1088 مهاجراً، وإعادتهم إلى ليبيا.

وكشفت المنظمة أيضاً أنه في عام 2022، تم إنقاذ 24684 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفة أنَّ 525 مهاجراً لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك 848 آخرون في عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية.

وتعاني ليبيا من تدفق المهاجرين وعبورهم البحر الأبيض المتوسط متجهين نحو الشواطئ الأوروبية.

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13:23ت م

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