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وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (فرع الرياض)، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مؤذن، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط المطلوبة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  حسن السيرة والسلوك.
  • ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه في قضية مخلفة بالشرف.
  • ألا يقل العمل عن 18 سنة.
  • مكان العمل: جامع الأميرة نوف بحي الروضة – الرياض.

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الإسلامية، أن التقديم مُتاح، وذلك بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الإعلان التالي:

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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