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شكرا لقرائتكم وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (فرع الرياض)، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مؤذن، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حسن السيرة والسلوك.
- ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه في قضية مخلفة بالشرف.
- ألا يقل العمل عن 18 سنة.
- مكان العمل: جامع الأميرة نوف بحي الروضة – الرياض.
طريقة التقديم:
أوضحت الشؤون الإسلامية، أن التقديم مُتاح، وذلك بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.
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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الإعلان التالي: