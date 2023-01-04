السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل مفتي البوسنة والهرسك



جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في مقر البنك بجدة، أمس، مفتي البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش.

وتناول الجانبان تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع البوسنة والهرسك، وأهمية التعليم الجيد لتمكين المجتمع الإسلامي.

// انتهى //

12:48ت م

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