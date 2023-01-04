

الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رفع زيد بن محمد بن عون، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، التي ستكون ـ بإذن الله تعالى ـ دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

كما قدم ابن عون، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبد الرحمن القاضي ولمعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، على ثقتهم ودعمهم له.

// انتهى //

12:29ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسرفع زيد بن محمد بن عون، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة وعبر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، التي ستكون ـ بإذن الله تعالى ـ دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.كما قدم ابن عون، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبد الرحمن القاضي ولمعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، على ثقتهم ودعمهم له.// انتهى //12:29ت م0066

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ابن عون يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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