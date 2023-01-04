السعودية اليوم / أمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بالجوف



سكاكا 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

شهدت منطقة الجوف منذ ساعات فجر اليوم، حالةً مطرية غزيرة على مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الشعاب والأودية .

ووفقاً لبيان مديرية الدفاع المدني بالجوف، ففي مدينة سكاكا سال شعيب المرير، وشعيب ريع السمن، وشعيب البويب، وشعيب المعتدل، وشعيب التمريات.

وفي محافظة دومة الجندل، سال شعيب الحوش، وشعيب البحيرات، وشعيب اللبيد، وشعيب النويقيط.

وفي محافظة القريات سال شعيب باير، وشعيب المخروق .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:22ت م

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