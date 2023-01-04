السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم معرض هندسة تشييد المباني وتطبيقات كود البناء السعودي



الدمام 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية العمارة والتخطيط في مقرها، أمس معرض هندسة تشييد المباني وتطبيقات كود البناء السعودي، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في العمارة والبناء.

وأوضح رئيس قسم هندسة المباني الدكتور فارس المزيد، أن المعرض يهدف إلى إبراز الأنشطة الطلابية الأكاديمية وعرض الرسومات والمخططات للمشاريع التقنية في كافة جوانب تصميم وتشييد المباني، مؤكداً أن كود البناء السعودي يمثل أهمية كبرى في تحقيق السلامة والصحة العامة وسهولة سبل الوصول إليه.

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11:55ت م

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