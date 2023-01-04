

جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة 3,305 مخالفة في عددٍ من الأحياء، خلال شهر ديسمبر من العام 2022م ، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 2,084 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب مواصفات وتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

// انتهى //

11:47ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد أكثر من 3 آلاف مخالفة مباني خلال شهر ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.